Неконтролируемая китайская ракета может упасть на Землю 8 мая

Пентагон отслеживает большую китайскую ракету Long March 5B, которая вышла из-под контроля и может упасть на Землю в ближайшие выходные.

Источник: представитель Пентагона Майк Ховард и астрофизик Джонатан Макдауэлл , CNN

Детали: По данным Космического командования, Long March 5B войдет в атмосферу Земли "в районе 8 мая".

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли" не может быть определено раньше, чем за несколько часов до этого события, но 18-я эскадрилья космического контроля будет предоставлять ежедневные обновления о местоположении ракеты через веб-сайт Space Track, сказал Ховард.

На прошлой неделе китайцы использовали ракету для запуска части своей космической станции.

В то время как большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере, размер ракеты – 22 тонны – вызывает опасения, что крупные детали могут упасть на Землю и причинить ущерб, если они попадут в населенные районы.

Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Астрофизического центра Гарвардского университета озвучил ожидания, что ракета "снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая".

Он объяснил, что за этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.

"Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь в прогнозах, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль", – сказал астрофизик телеканалу.

Макдауэлл уверен, что эта ситуация не составляет угрозы для человека.

"Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности. Риск того, что будет какой-то ущерб или что это (обломки ракеты – ред.) ударит кого-то, довольно мал – не пренебрежимо мал, это может случиться, – но риск того, что он ударит вас, невероятно мал. И поэтому я бы не терял ни секунды сна из-за личной угрозы", – сказал он.

Этому предшествовало: 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

При этом главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.

Украинская правда