Беларусь ввела индивидуальные лицензии на импорт ряда украинских товаров

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в том числе сельхозтехники и продуктов.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"По оперативной информации Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерски изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель", - сообщил он в Facebook.

По его словам, это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая #292. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитана на 6 месяцев.

Качка назвал такие действия необоснованными и дискриминационными, ведь "режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

Сейчас правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, добавил торгпред.

Напоминаем:

Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины воздушным судам, зарегистрированным в республике Беларусь.

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Экономическая правда