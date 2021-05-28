Білорусь запровадила індивідуальні ліцензії на імпорт низки українських товарів

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, у тому числі сільгосптехники та продуктів.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

"За оперативною інформацією Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, обої, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі", – повідомив він у Facebook.

За його словами, це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня #292. Вона набере чинності через 10 днів після публікації і розрахована на 6 місяців.

Качка назвав такі дії необґрунтованими та дискримінаційними, адже "режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Наразі уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі, додав торгпред.

Нагадуємо:

Уряд заборонив використати повітряний простір України повітряним суднам, зареєстрованим в республіці Білорусь.

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Економічна правда





