Какие маски лучше защищают от грязного воздуха и вирусов – исследование

Хлопчатобумажные маски почти не защищают носителя от пыли и вирусов, медицинские – дают определенный эффект, респираторы – справляются лучше всего.

Об этом говорится в исследовании проекта ЛУН Місто.

Исследователи проверяли маски на предмет задержки сверхмелких частиц, которые из воздуха попадают в организм человека – в кровь через сосуды.

Тесту подвергли популярные среди украинцев маски: с уровнем защиты FFP2 украинского и британско-американского производства, отечественную FFP3, белую и голубую медицинские, хлопчатобумажную и полиуретановую маски.

По результатам исследования, наиболее эффективными оказались FFP2 (Великобритания, США) и FFP2 (Украина). Они очищали воздух от частиц (в том числе размером до 1 микрона, размер вирусов в этом диапазоне) на 90-99%.

FFP3 справилась с задачей на 53-68% в зависимости от размера частиц, медицинские белая и голубая – эффективны на 32-42%. Хлопчатобумажная не справилась с задачей.

Полиуретановую маску сняли с эксперимента, потому что она не только не останавливала микрочастицы, но еще и продуцировала новые.

Для эксперимента задействовали герметичный бокс, в который вставили два кулера – один на втягивание воздуха, второй на выдувание, чтобы образовалась тяга. Внутри и снаружи бокса поставили станции измерения качества воздуха, которые фиксировали количество РМ-частиц в воздухе. На кольцо с фиксатором по очереди надевали маски.

Экономическая правда