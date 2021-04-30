Які маски найкраще захищають від брудного повітря і вірусів – дослідження

Бавовняні маски майже не захищають носія від пилу і вірусів, медичні - дають певний ефект, респіратори - справляються найкраще.

Про це йдеться в дослідженні проєкту ЛУН Місто.

Дослідники перевіряли маски на предмет затримки наддрібних частинок, які з повітря потрапляють в організм людини – в кров через судини.

Тесту піддали популярні серед українців маски: з рівнем захисту FFP2 українського і британсько-американського виробництва, вітчизняну FFP3, білу і блакитну медичні, бавовняну і поліуретанову маски.

За результатами дослідження, найбільш ефективними виявилися FFP2 (Великобританія, США) і FFP2 (Україна). Вони очищали повітря від частинок (в тому числі розміром до 1 мікрона, розмір вірусів в цьому діапазоні) на 90-99%.

FFP3 впоралася із завданням на 53-68% в залежності від розміру часток, медичні біла і блакитна – ефективні на 32-42%. Бавовняна не впоралася із завданням.

Поліуретанову маску зняли з експерименту, тому що вона не тільки не зупиняла мікрочастинки, але ще і продукувала нові.

Для експерименту задіяли герметичний бокс, в який вставили два кулера - один на втягування повітря, другий на видування, щоб утворилася тяга. Всередині і зовні боксу поставили станції вимірювання якості повітря, які фіксували кількість РМ-частинок в повітрі. На кільце з фіксатором по черзі одягали маски.

Економічна правда