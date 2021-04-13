Владельцу "Альткома" сообщили о подозрении за взятки экс-главе Укравтодора Новаку

13 апреля 2021 НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в даче взяток бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомиру Новак.

Источник: пресс-службы НАБУ та САП, "Наші гроші"

Детали: По данным следствия, подозреваемый систематически давал взятки как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаниям. В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о $575 тыс. и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Со своей стороны, Новак способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта "панъевропейского коридора". Кроме того, сообщают в НАБУ, Новак "не заметил" нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Расследование этих фактов осуществляют с сентября 2019 года.

"Наши деньги" сообщают, что подозрение сообщили владельцу "Альткому" Александру Тисленко.

Напомним:

21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве к выдаче медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении временного ареста бывшего директора Укравтодора, экс-министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца.

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Украинская правда