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Власнику "Альткому" повідомили про підозру за хабарі ексглаві Укравтодору Новаку

Вівторок, 13 квітня 2021, 18:20
 

13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні хабарів колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміру Новаку.

Джерело: пресслужби НАБУ та САП, "Наші гроші"

Деталі: За даними слідства, підозрюваний систематично давав хабарі як "абонентську плату" керівництву "Укравтодору" в обмін на проявлення "лояльності" до його компаній. Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про $575 тис. та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

Зі свого боку колишній очільник "Укравтодору" сприяв компаніям підозрюваного в продовженні строку дії контракту з виконання робіт на окремих ділянках дороги М-05 Київ – Одеса, фінансування якої здійснювалося коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту "Панʼєвропейські коридори". Крім того, повідомляють у НАБУ, Новак "не помітив" порушення графіку виконання робіт компанією підозрюваного, що дозволило уникнути сплати понад 9 млн євро штрафу.

Розслідування цих фактів здійснюють з вересня 2019 року.

"Наші гроші" повідомляють, що підозру повідомили власнику "Альткому" Олександру Тісленку.

Нагадаємо:

21 липня минулого року  прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту ексочільника Укравтодору, колишнього міністра транспорту Польщі (у 2011-2013 роках) Славоміра Новака ще на три місяці.

Читайте також: "Велике будівництво" Новака. Чому в Польщі затримали екскерівника "Укравтодору"

Українська правда

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НАБУ Укравтодор

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