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Украинские университеты получат 200 миллионов долларов кредита от МБРР

Четверг, 1 апреля 2021, 16:05
 

Состоялись переговоры по проекту "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", который предусматривает подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на 200 млн долларов - средства планируется направить на развитие сферы высшего образования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Соглашением предусматривается отбор вузов, в которых будет профинансирована закупка современного оборудования, создание лабораторий для студентов и ученых, проведение ремонтных работ для повышения эффективности образовательного пространства в университете.

А также - закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах и ​​обеспечения высокого уровня обучения, в том числе и дистанционно", - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что качество высшего образования и уровень образования населения в целом является приоритетом для государства, поэтому сотрудничество с международными финансовыми организациями в этом направлении "очень важно".

Экономическая правда

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образование деньги МБРР Минфин кредит

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