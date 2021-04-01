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Українські університети отримають 200 мільйонів доларів кредиту від МБРР

Четвер, 1 квітня 2021, 16:05
 

Відбулись переговори щодо проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", який передбачає підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку на 200 млн доларів - кошти планують спрямувати у розвиток сфери вищої освіти в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Угодою передбачається відбір ВНЗ, у яких буде профінансовано закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті.

А також - закупівля комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах та забезпечення високого рівня навчання, в тому числі і дистанційно", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні додали, що якість вищої освіти та рівень освіти населення в цілому є пріоритетом для держави, тому співпраця з міжнародними фінансовими організаціями у цьому напрямку "є дуже важливою".

Економічна правда

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освіта гроші МБРР Мінфін кредит

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