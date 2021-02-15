Италия отложила открытие горнолыжных курортов

Италия до 5 марта продлила запрет кататься на лыжах для непрофессиональных спортсменов, предыдущий срок действия которого истекал 14 февраля.

Как пишет ANSA, соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Он также пообещал компенсации для операторов горнолыжных курортов.

Представители отрасли и некоторые политики из альпийских районов страны резко раскритиковали решение, назвав его еще одним тяжелым ударом.

Они до последнего момента надеялись, что курорты смогут принимать посетителей, однако научный комитет предостерег от их открытия, ссылаясь на угрозу распространения новых штаммов коронавируса.

Среди советников Министерства здравоохранения есть мнения и о том, что страна должна в этой ситуации немедленно изменить стратегию борьбы с эпидемией и снова уйти в короткий, но очень жесткий локдаун, при этом увеличив усилия по отслеживанию контактов и вакцинации.

Напомним, 13 февраля Италия получила новое правительство, возглавляемое Марио Драги - бывшим председателем Европейского центрального банка, положило конец четырем неделям политического кризиса.

Впрочем, некоторые министры из предыдущего правительства Джузеппе Конте, среди них и руководитель Минздрава, остались на своих должностях.

Европейская правда