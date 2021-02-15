Італія відклала відкриття гірськолижних курортів

Італія до 5 березня продовжила заборону кататися на лижах для непрофесійних спортсменів, попередній термін дії якої спливав 14 лютого.

Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, передає ANSA.

Він також пообіцяв компенсації для операторів гірськолижних курортів.

Представники галузі та деякі політики з альпійських районів країни різко розкритикували рішення, назвавши його ще одним тяжким ударом.

До останнього моменту були сподівання, що курорти зможуть приймати відвідувачів, проте науковий комітет застеріг від їхнього відкриття, посилаючись на загрозу поширення нових штамів коронавірусу.

Серед радників Міністерства охорони здоров’я є думки і про те, що країна повинна в цій ситуації негайно змінити стратегію боротьби з епідемією та знову піти у короткий, але дуже жорсткий локдаун, при цьому посиливши зусилля з відстеження контактів та вакцинації.

Нагадаємо, 13 лютого Італія отримала новий уряд, очолюваний прем'єром Маріо Драгі - екскерівником Європейського центрального банку, що поклало край чотирьом тижням політичної кризи.

Втім, деякі міністри з попереднього уряду Джузеппе Конте, серед них і керівник МОЗ, залишилися на своїх посадах.

Європейська правда