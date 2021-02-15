Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривни, а продают по 6,99

Газ, добытый в Украине и имеющий более низкую себестоимость, идет не на экспорт, а на нужды украинского населения.

Источник: исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Те, кто разбирается, знают, что мы (причем мы – это имеется в виду государственная компания "Укргаздобыча") добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление" .

"Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи – кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности "Нафтогаза", - примерно 2,6 гривны. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена".

"Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения".

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить".

"Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону".

Украинская правда