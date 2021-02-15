Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує 2,6 гривні, а продають по 6,99

Газ, що видобутий в Україні і має нижчу собівартість, іде не на експорт, а на потреби українського населення.

Джерело: виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія "Укргазвидобування") видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення".

"Ми знаємо, і це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку – до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності "Нафтогазу", – приблизно 2,6 гривні. Тобто в 2–3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платить населення. Потрібно ще враховувати тариф на передачу. Але в принципі у будь-якому разі собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна".

"Але цей газ не йде ні на який експорт. Тобто газ, видобутий в Україні, як я і сказав, йде на потреби населення".

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати".

"Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону".

Українська правда