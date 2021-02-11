Дело утраченного нефтепровода Украины: НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту

НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту, из-за выводов которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла ко связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с ГСУ СБУ при процессуальном руководстве ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" в злоупотреблении ею служебных полномочий как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде", - заявили в Бюро.

По данным следствия, вывод, который предоставила експертка в суде, был заведомо недостоверным, а лицо действовало в интересах связанной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс". Эта экспертная оценка легла в основу решения суда в 2017 году, в результате которого компания "безосновательно получила в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение ".

Напомним:

Суд предоставил детективам НАБУ доступ к оригиналам материалов дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая".

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтопровода. Это решение в 2014-15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуд.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранс" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения отменила.

По мнению НАБУ, судебное решение суда принималось на основании доказательств, которые определенно не могли быть приняты судом как новые. Так, с тех пор Бюро расследует обстоятельства передачи права собственности на трубу субъектам хозяйствования Российской Федерации и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектов хозяйствования.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда



