Справа втраченого нафтопроводу України: НАБУ та САП повідомили про підозру експерту

НАБУ та САП повідомили про підозру експертці, через висновки якої частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" перейшла до пов’язаної з Медведчуком компанії "Прикарпатзахідтранс".

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"НАБУ та САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" у зловживанні нею службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді", - заявили у Бюро.

За даними слідства, висновок, який надала експертка у суді, був завідомо недостовірним, а особа діяла в інтересах пов’язаної з Віктором Медведчуком "Прикарпатзахідтранс". Ця експертна оцінка лягла в основу рішення суду у 2017 році, внаслідок якого компанія "безпідставно отримала у власність частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", який має важливе народногосподарське та оборонне значення".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд надав детективам НАБУ доступ до оригіналів матеріалів справи про визнання права власності на частини нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" і "Грозний-Армавір-Трудова".

Трубопровід "Самара-Західний напрямок" був побудований за часів Радянського Союзу і знаходився у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна.

Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності за державою Україна та витребував частину нафтропроводу. Це рішення у 2014-15 роках підтвердили Апеляційний і Вищий госпсуд.

Однак 21 квітня 2015 року суддя Госпсуду Рівненської області Ярослава Гудзенко за одне засідання за заявою "ПрикарпатЗахідтранс" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення скасувала.

На думку НАБУ, судове рішення суду приймалося на підставі доказів, які безумовно не могли бути прийняті судом як нові. Так, відтоді Бюро розслідує обставини передачі права власності на трубу суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Економічна правда



