В Кабмине хотят разрешить заключать концессионные соглашения до 50 лет

Кабмин поддержал законопроект о введении долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства (концессии).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Законопроект позволит обеспечить полноценное функционирование механизма государственно-частного партнерства для всех сфер деятельности и создать условия для роста объема привлеченных инвестиций", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

"Сейчас в Украине существует прогрессивный механизм сотрудничества между государством и бизнесом - государственно-частное партнерство (ГЧП). Основное отличие этого механизма от любых других - это долгосрочность, ведь договор в рамках ГЧП заключается на срок от 5 до 50 лет. Такие договоры предусматривают выполнение определенных финансовых обязательств в течение всего срока действия договора. Для проектов в социальных сферах и сфере автомобильных дорог эти обязательства могут быть критическими", - пояснили в Минэкономики.

"Однако, на сегодня государство лишено возможности принимать долгосрочные обязательства, поскольку действует принцип трехлетнего бюджетного планирования. Поэтому Минэкономики разработало законопроект, гарантирующий инвесторам выполнения государством своих долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства", - добавили в ведомстве.

"Сейчас приоритетные инфраструктурные проекты, которые имеют высокое общественное значение, не являются привлекательным для частного бизнеса. Привлечение частного капитала в целях их реализации требует совершенствования бюджетного законодательства.

Принятие соответствующего закона Верховной Радой создаст условия для реализации масштабных инфраструктурных проектов на условиях ГЧП", - заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Экономическая правда