В уряді хочуть дозволити укладати концесійні угоди до 50 років
Кабмін підтримав законопроєкт про запровадження довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства (концесії).
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Законопроєкт дозволить забезпечити повноцінне функціонування механізму державно-приватного партнерства для усіх сфер діяльності та створити умови для зростання обсягу залучених інвестицій", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.
"Наразі в Україні існує прогресивний механізм співробітництва між державою та бізнесом - державно-приватне партнерство (ДПП). Основна відмінність цього механізму від будь-яких інших - це довгостроковість, адже договір у рамках ДПП укладається терміном від 5 до 50 років.
Такі договори передбачають виконання певних фінансових зобов’язань протягом всього строку дії договору. Для проєктів у соціальних сферах та сфері автомобільних доріг ці зобов’язання можуть бути критичними", - пояснили у Мінекономіки.
"Однак, на сьогодні держава позбавлена можливості брати довгострокові зобов’язання, оскільки діє принцип трирічного бюджетного планування. Тому Мінекономіки розробило законопроєкт, що гарантуватиме інвесторам виконання державою своїх довгострокових зобов'язань в рамках державно-приватного партнерства", - додали у відомстві.
"Наразі пріоритетні інфраструктурні проєкти, які мають високе суспільне значення, не є привабливими для приватного бізнесу. Залучення приватного капіталу з метою їх реалізації потребує удосконалення бюджетного законодавства.
Прийняття відповідного закону Верховною Радою створить умови для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів на умовах ДПП", - заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
Економічна правда
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