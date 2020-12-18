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Миссия МВФ начнется до конца года: назвали даты

Пятница, 18 декабря 2020, 19:57
 

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by начнется до новогодних праздников - 21-23 декабря.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Экономическая правда

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