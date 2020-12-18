Миссия МВФ начнется до конца года: назвали даты

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by начнется до новогодних праздников - 21-23 декабря.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

Миссию проведут в онлайн формате в связи с ситуацией COVID-19.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2020

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда, но может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Экономическая правда