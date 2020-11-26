Мінфін завершив переговори з МВФ щодо держбюджету. Каже, що успішно

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", – переконують в міністерстві.

Нагадуємо:

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Економічна правда