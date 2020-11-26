Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін завершив переговори з МВФ щодо держбюджету. Каже, що успішно

Четвер, 26 листопада 2020, 09:00
 

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", – переконують в міністерстві.

Нагадуємо:

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МВФ Мінфін держбюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Марченко заявив про "значний прогрес" з МВФ і анонсував внесення бюджету-2021 у Раду 24 листопада 2020, 16:00
Бюджет-2021: Фінальний документ досі не сформований – нардеп 24 листопада 2020, 11:35
МВФ: Україна веде податкову політику на два фронти 24 листопада 2020, 10:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!