Місія МВФ розпочнеться до кінця року: назвали дати

Місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2020

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Економічна правда