Місія МВФ розпочнеться до кінця року: назвали дати
Місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.
Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.
Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.
I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2020
Нагадаємо:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.
Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.
Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua