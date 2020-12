Місія МВФ розпочнеться до кінця року: назвали дати

Місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people