Курс валют на 6 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;

Евро - 33,33 - 33,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,41 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,35 гривни, евро - 33,27 - 33,38 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,36 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.

Экономическая правда