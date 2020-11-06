Курс валют на 6 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
6 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;
Евро - 33,33 - 33,35 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,41 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,53 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,35 гривни, евро - 33,27 - 33,38 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,36 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.
Экономическая правда
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