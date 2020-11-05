Закрытие межбанка: гривня укрепилась

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,20 - 28,22 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,12 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,40 гривни, евро - 33,28 - 33,41 гривни.

Напомним:

4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,42 - 28,44 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривни.

Экономическая правда