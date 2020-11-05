Закрытие межбанка: гривня укрепилась
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,22 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,20 - 28,22 гривни;
Евро - 33,35 - 33,37 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,12 гривни, продают по 33,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,31 - 28,40 гривни, евро - 33,28 - 33,41 гривни.
Напомним:
4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,42 - 28,44 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривни.
Экономическая правда
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