Курс валют на 6 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,14 - 28,16 гривні;
Євро – 33,33 - 33,35 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,41 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,53 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,28 - 28,35 гривні, євро - 33,27 - 33,38 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,36 гривні.
5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,22 гривні.
Економічна правда
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