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Курс валют на 6 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 6 листопада 2020, 11:55
 

6 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,14 - 28,16 гривні;

Євро – 33,33 - 33,35 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,41 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,53 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,28 - 28,35 гривні, євро - 33,27 - 33,38 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,36 гривні.

5 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,22 гривні.

Економічна правда

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