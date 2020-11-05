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Официальный курс гривна укрепляется к доллару, но слабеет к евро

Четверг, 5 ноября 2020, 18:38
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на 6 ноября на уровне 28,36 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро ослаб и установился на уровне 33,58 грн (на 5 ноября - 33,42 гривны).

Напоминаем:

5 ноября Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на уровне 28,5 гривны.

Экономическая правда

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курс гривня

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Экономическая правда
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