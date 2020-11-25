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Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Среда, 25 ноября 2020, 10:10
 

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Дословно: "Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать".

Детали: Согласно изменениям, не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешили движение полосой для маршрутных транспортных средств.

А пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, отныне обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Украинская правда

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авто дороги МВД

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