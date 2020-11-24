Маск стал вторым самым богатым человеком в мире
Основатель Tesla Маск обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска оценивают в 127,9 млрд долларов - в этом году бизнесмен увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов - это самый большой показатель среди 500 самых богатых людей мира. При этом, в январе 2020 года он занимал 35 место в рейтинге богачей.
Отмечается, что резкий рост состояния Маска обусловлен увеличением стоимости акций Tesla, рыночная стоимость компании приближается к 500 млрд долларов.
По данным Bloomberg, это лишь второй раз за восемь лет, когда Гейтс покинул вторую строчку рейтинга. Состояние Гейтса оценивается в 127,7 млрд долларов.
"Его состояние было бы намного больше, если бы он в течение многих лет не занимался благотворительностью так много", - пишет Bloomberg.
Как и раньше, рейтинг возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (182 млрд долларов).
Напомним:
Ранее миллиардер, глава компании SpaceX и Tesla Маск попал в топ-3 рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Экономическая правда
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