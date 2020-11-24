Маск став другою найбагатшою людиною у світі

Засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска оцінюють в 127,9 мільярдів доларів - цього року бізнесмен збільшив свій капітал на 100,3 мільярда доларів - це найбільший показник серед 500 найбагатших людей світу. При цьому, у січні 2020 року він посідав 35 місце у рейтингу багатіїв.

Зазначається, що різке зростання статків Маска зумовлене збільшенням вартості акцій Tesla, ринкова вартість компанії наближається до 500 млрд доларів.

За даними Bloomberg, це лише вдруге за вісім років, коли Гейтс покинув другу сходинку рейтингу. Статки Гейтса оцінюють у 127,7 млрд доларів.

"Його статки були б набагато більшими, якби він протягом багатьох років не займався благодійністю так багато", - пише Bloomberg.

Як і раніше, рейтинг очолює засновник Amazon Джефф Безос (182 млрд доларів).

Нагадаємо:

Раніше мільярдер, глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск потрапив до топ-3 рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Економічна правда