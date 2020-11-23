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Зеленский вывел Украину с еще одной сделки СНГ

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:51
 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020.

Источник: Офис президента

Дословно: "Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449 -ІV.

Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину".

Детали: В Офисе президента уверяют, что выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Напомним:

  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
  • 10 декабря его подписал президент пятый Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
  • В июле Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
Украинская правда

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