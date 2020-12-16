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Украина выйдет из 5 энергетических договоров в СНГ

Среда, 16 декабря 2020, 16:10
 

Кабинет Министров Украины рассмотрел без обсуждения постановление о выходе из 5 договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Перечень опубликовал у себя в Telegram депутат Алексей Гончаренко. Так, выход осуществляется из следующих договоров:

  • Горная хартия государств - участников Содружества Независимых Государств;
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях;
  • Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ;
  • Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии;
  • Протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Напомним:

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-их, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020.

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

10 декабря 2018 его подписал пятый президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года, он вступил в силу 1 апреля 1999 сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В июле Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Экономическая правда

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энергетика СНГ

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