Украина отменяет соглашение с СНГ в отрасли туризма

фото: Кабмин

Кабинет министров денонсирует соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма - также правительство сообщило о намерении не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ.

Соответствующее решение приняли 23 июня.

Соглашение о сотрудничестве заключили 23 декабря 1993 года в Ашхабаде (Туркменистан).

Отмечается, что решение о денонсации приняли из-за вооруженной агрессии РФ, являющейся стороной в этих соглашениях.

В правительстве объяснили, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.

Напомним:

Ранее Украина вышла из двух соглашений Содружества Независимых Государств, касающихся единого воздушного пространства и его использования.

Экономическая правда