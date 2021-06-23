Украина отменяет соглашение с СНГ в отрасли туризма
Кабинет министров денонсирует соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма - также правительство сообщило о намерении не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ.
Соответствующее решение приняли 23 июня.
Соглашение о сотрудничестве заключили 23 декабря 1993 года в Ашхабаде (Туркменистан).
Отмечается, что решение о денонсации приняли из-за вооруженной агрессии РФ, являющейся стороной в этих соглашениях.
В правительстве объяснили, что сотрудничество в туризме с другими странами, которые являются сторонами этих соглашений, уже обеспечивается двусторонними нормативными актами.
Напомним:
Ранее Украина вышла из двух соглашений Содружества Независимых Государств, касающихся единого воздушного пространства и его использования.
Экономическая правда
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