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С началом отопительного сезона размер субсидий вырос в 2,5 раза – Минсоц

Пятница, 20 ноября 2020, 17:50
 

В октябре 2020 года размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине вырос в 2,57 раза по сравнению с предыдущим месяцем – до 732 гривень.

Об этом говорится в данных Министерства социальной политики.

Сообщается, что в октябре субсидию получили 2,816 млн домохозяйств.

Самый большой размер субсидии в Украине зафиксирован в Киеве – 952,8 гривни. Самый маленький – в Одессе, 496,4 гривни.

В целом правительство выплатило по октябрьским субсидиям 1,8 млрд гривен, из них 1,75 млрд гривень – в наличной форме, а 44,7 млн – в безналичной.

Напоминаем:

В проект госбюджета-2021 на социальную защиту заложено 322,8 млрд грн - на 5,7 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Читайте детальнее: Как изменятся социальные расходы в 2021 году

Экономическая правда

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субсидии Минсоцполитики

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