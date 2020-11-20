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З початком опалювального сезону розмір субсидій зріс в 2,5 рази – Мінсоц

П'ятниця, 20 листопада 2020, 17:50
 

У жовтні 2020 року розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні зріс в 2,57 рази в порівнянні з попереднім місяцем - до 732 гривень.

Про це йдеться в даних Міністерства соціальної політики.

Повідомляється, що в жовтні субсидію отримали 2,816 млн домогосподарств.

Найбільший розмір субсидії в Україні зафіксовано в Києві – 952,8 гривні. Найменший – в Одесі, 496,4 гривні.

Загалом уряд виплатив за жовтневими субсидіями 1,8 млрд гривень, з них 1,75 млрд гривень - в готівковій формі, а 44,7 млн - в безготівковій.

Нагадуємо:

У проєкті держбюджету-2021 на соціальний захист закладено 322,8 млрд грн - на 5,7 млрд грн більше ніж минулоріч. 

Читайте детальніше: Як зміняться соціальні видатки у 2021 році

Економічна правда

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субсидії Мінсоцполітики

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