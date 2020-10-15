В 2021 году социальные расходы увеличатся на 5,7 миллиарда - Минфин

В проект госбюджета-2021 на социальную защиту заложено 322,8 млрд грн - на 5,7 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермоличев в колонке для ЭП.

Он добавил, что для выплаты государственных социальных пособий и компенсаций в 2021-м предусмотрено 67,5 млрд гривен +(6,2 млрд грн).

"Кроме того, в 2021 году планируется предоставить льготы и жилищные субсидии почти 5 млн домохозяйств. Эти расходы рассчитанные в соответствии с фактической потребности и реального количества получателей этой государственной помощи в 2020 году. В то же время общий объем выделенных в этом году средств составляет 36,4 млрд гривен", - добавил Ермоличев.

Также он отметил, что прогнозируемый объем расходов на пенсионное обеспечение в госбюджете-2021 году увеличивается на 1,5 млрд гривен против 2020-го. Он составит почти 204 млрд гривен.

"Указанные средства будут направлены, в частности, на продолжение выплаты ежемесячной доплаты в размере 500 гривен 80-летним пенсионерам, а также - на индексацию пенсий.

Кроме того, с 1 июля 2021-му вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет.

Доплата будет касаться 991 тысяч граждан", - отметил замминистра.

Также Ермоличев добавил, что на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предлагаем направить 2,6 млрд грн (0,6 млрд).

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