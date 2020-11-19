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США выделят 4 миллиона долларов помощи для подразделений морской охраны в Мариуполе и Бердянске

Четверг, 19 ноября 2020, 18:45

Соединенные Штаты предоставят $4 млн для помощи подразделениям быстрого реагирования морской охраны в Мариуполе и Бердянске через свою программу по экспортному контролю и безопасности границ, сообщает посольство США в Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook.

"Через свою Программу по экспортному контролю и безопасности границ Соединенные Штаты объявили вчера о предоставлении 4 миллионов долларов в помощь подразделениям быстрого реагирования морской охраны в Мариуполе и Бердянске", - говорится в сообщении.

"Новые средства и оборудование помогут обеспечить отрядам морской охраны Украины круглосуточную способность сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", - отметили в посольстве.

Напомним, Украина договаривается с Британией о программе восстановления украинского флота, которая предусматривает, помимо поставок и строительства кораблей, также модернизацию баз ВМС.

Также ведутся переговоры о производстве ракетных катеров для украинских Военно-морских сил.

Подробнее читайте в статье: Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

Европейская правда

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США

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