США нададуть 4 мільйони доларів допомоги для підрозділів Морської охорони в Маріуполі та Бердянську

Сполучені Штати нададуть $4 млн на допомогу підрозділам швидкого реагування Морської охорони в Маріуполі та Бердянську через свою програму з експортного контролю та безпеки кордонів, повідомляє посольство США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Facebook.

"Через свою Програму з експортного контролю та безпеки кордонів Сполучені Штати оголосили вчора про надання 4 мільйонів доларів на допомогу підрозділам швидкого реагування Морської охорони в Маріуполі та Бердянську", - йдеться у повідомленні.

"Нові засоби та обладнання допоможуть забезпечити загонам Морської охорони України цілодобову здатність стримувати та реагувати на агресію в Азовському морі", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Україна домовляється із Британією про програму відновлення українського флоту, яка передбачає окрім поставок і будівництва кораблів також модернізацію баз ВМС.

Переговори також ведуться щодо виробництва ракетних катерів для українських Військово-морських сил.

Детальніше читайте у статті: "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"

Європейська правда