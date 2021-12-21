Трамп судится с прокурором Нью-Йорка, чтобы заблокировать расследование насчет своего бизнеса

Экс-президент США, республиканец, Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, чтобы помешать ей продолжить расследование по его компании Trump Organization.

Источник: Politico, BBC, The Guardian

Детали: В иске утверждается, что Джеймс, демократка, "руководится исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и принимать ответные меры против частного гражданина, которого она считает своим политическим оппонентом".

Трамп заявляет, что Джеймс нарушила его конституционные права, проводя "политически мотивированное расследование".

Джеймс обвиняется в нарушении гражданских прав Трампа и Trump Organization. В иске требуются судебные запреты, требующие от генерального прокурора "немедленно прекратить или, как минимум, надлежащим образом ограничить все текущие расследования" и запрещающие ей принимать участие в каких-либо гражданских или уголовных исках против Трампа или его делового комплекса.

Джеймс ответила, что расследование "продолжится без остановки".

Напомним:

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревала Трамп и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.

Летиция Джеймс возглавляет отдельное уголовное расследование.

Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых – снижена.

Украинская правда