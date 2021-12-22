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США могут ограничить поставки смартфонов в РФ в случае нападения на Украину – медиа

Среда, 22 декабря 2021, 09:00
 
Sean Gallup/Getty Images

США в случае вторжения президента России Владимира Путина в Украину могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя администрации Байдена

Детали: По его словам, эти меры будут рассматриваться на встрече во вторник 21 декабря в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай вторжения России в Украину.

Обсуждаемые ограничения могут стать для России беспрецедентными и перекрыть ей доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник агентства.

Сейчас, отмечает издание, на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei.

Напомним: Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Украинская правда

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мобильная связь США РФ санкции

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