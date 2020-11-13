За полгода столичный метрополитен потерял 40% пассажиропотока

С 25 мая по 31 октября метрополитеном Киева воспользовалось 132,8 млн пассажиров - это на 40%, чем за такой период прошлого года (214,6 млн пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

Отмечается, что за этот период самой популярной станцией метро была "Академгородок", также популярными остаются "Лесная", и "Вокзальная".

"За период с 25 мая по 31 октября 2020 станцией "Академгородок" воспользовалось 6,1 млн пассажиров, в прошлом году за этот же период станцией воспользовались 9,3 млн пассажиров.

Станция "Лесная" за это время перевезла 5,78 млн пассажиров, против аналогичного периода 2019 года - 8,8 млн. И закрывает тройку лидеров станция "Вокзальная", ею воспользовалось 4,5 млн пассажиров за указанный период и 8,6 млн пассажиров за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

Меньше всего пассажиры пользуются станцией "Днепр". Если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 года станция перевезла 478,6 тыс пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс пассажиров.

Экономическая правда