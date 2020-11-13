За пів року столичний метрополітен втратив 40% пасажиропотоку

З 25 травня по 31 жовтня метрополітеном Києва скористалось 132,8 млн пасажирів - це на 40%, ніж за такий період минулого року (214,6 млн пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба метрополітену у Facebook.

Зазначається, що за цей період найпопулярнішою станцією метро була "Академмістечко", також популярними залишаються "Лісова", та "Вокзальна".

"За період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р. станцією "Академмістечко" скористалось 6,1 млн пасажирів, водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9,3 млн пасажирів.

Станція "Лісова" за цей час перевезла 5,78 млн пасажирів, проти аналогічного періоду 2019 року - 8,8 млн. І закриває трійку лідерів станція "Вокзальна", нею скористалося 4,5 млн пасажирів за зазначений період і 8,6 млн пасажирів за аналогічний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Найменше пасажири користуються станцією "Дніпро". Якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня 2019 року станція перевезла 478,6 тисяч пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис пасажирів.

Економічна правда