В пандемию люди выбирают большие экраны вместо смартфонов - СМИ

Сначала рынки ответили на карантин резким сокращением продаж, но впоследствии постепенно восстановились - для смартфонов прогнозы неутешительны.

Об этом пишет Liga.net.

Продажи ноутбуков за последние полгода выросли: во втором квартале - на 10-12%, в третьем - 14% (согласно отчету Gartner). Связано это именно с учебой и работой онлайн - это сделало домашние устройства товарами первой необходимости.

Мониторы также увеличили продажи в третьем квартале: компания TrendForce сообщила о росте в 5,4%. По прогнозам компании, продажи могут вырасти на 60% до конца года.

Так, в период локдауна люди чаще покупали компьютеры и инвестировали в оборудование для игр и просмотра видео в лучшем качестве.

Особенно выросли продажи телевизоров. Всего за третий квартал их было продано более 62 миллионов - это почти на 40% больше второго квартала и на 13% больше, чем в прошлом году. Опять же, причина - локдаун и пребывание дома.

А вот смартфоны имеют менее оптимистичные прогнозы. В первую половину 2020 их продажи упали на 20% по сравнению с прошлогоднего показателям. В третьем квартале они восстановились до падения в 1-4% к прошлому году. Однако причиной является выход новых моделей, присущий осеннем сезоне. А особой необходимости в смартфонах люди не имеют, пока сидят дома.

Зато смартфоны вытесняются большими экранами, в частности - планшетами. Их продажи взлетели на 25% в третьем квартале и на 21% во втором.

Через большее внимание к здоровью росли также и продажи смарт-часов - + 20% за первые полгода. Впоследствии спрос на смарт-часы начал падать, однако на недорогие фитнес-трекеры - расти. Аналитики считают, что этот тренд останется в дальнейшем.