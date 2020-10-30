Сервис такси Bolt начинает работу в Полтаве

Сервис такси Bolt объявил о запуске в Полтаве - в городе будут активными три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сервис Bolt запускается в Полтаве. Команда Bolt также приготовила скидки до 50% для новых пользователей. Таким образом, поездка будет стоить от 18 грн. А те, кто порекомендует сервис своим друзьям, смогут принять участие в акции "Приведи друга - получи скидку на поездку".

В то же время скидка для пользователей никак не повлияет на заработок водителей. Компания Bolt полностью компенсирует водителям разницу в цене", - заявили в компании.

Отмечается, что будут активными три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Категория Isolated была запущена во время эпидемии коронавируса, ее авто оборудованы прозрачными перегородками между водителем и пассажирами для дополнительной защиты от вирусов.

"Мы активно расширяем спектр своих услуг в Украине. Компания Bolt стремится сделать транспортную инфраструктуру городов удобной, а поездки - комфортными и доступными. За последние несколько месяцев мы запустили свой сервис в Днепре, Запорожье и Виннице. Теперь услугами нашей компании смогут воспользоваться и жители Полтавы", - заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

"Запуск услуг Bolt в каждом городе требует тщательной подготовки, анализа ситуации на рынке и планирования. Рынок заказа поездок Полтавы является стабильным и перспективным. Мы надеемся, что опыт нашей компании будет полезным для этого исторического города и его жителей", - отметил операционный директор Bolt Сергей Павлик.

В Украине услуги компании Bolt уже доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, а также в Виннице и Львове.

Экономическая правда