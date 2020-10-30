Сервіс таксі Bolt починає роботу у Полтаві

Сервіс таксі Bolt оголосив про запуск у Полтаві - у місті будуть активними три категорії сервісу: Bolt, Comfort і Isolated.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сервіс Bolt запускається в Полтаві. Команда Bolt також приготувала знижки до 50% для нових користувачів. Таким чином, поїздка коштуватиме від 18 грн. А ті, хто порекомендує сервіс своїм друзям, зможуть взяти участь в акції "Приведи друга - отримай знижку на поїздку".

Водночас знижка для користувачів ніяк не вплине на заробіток водіїв. Компанія Bolt повністю компенсує водіям різницю в ціні", - заявили в компанії.

Зазначається, що будуть активними три категорії сервісу: Bolt, Comfort і Isolated. Категорія Isolated була запущена під час епідемії коронавірусу, її авто обладнані прозорими перегородками між водієм і пасажирами для додаткового захисту від вірусів.

"Ми активно розширюємо спектр своїх послуг в Україні. Компанія Bolt прагне зробити транспортну інфраструктуру міст зручною, а поїздки - комфортними і доступними. За останні кілька місяців ми запустили свій сервіс у Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці. Тепер послугами нашої компанії зможуть скористатися і жителі Полтави", - заявив регіональний менеджер Bolt Тарас Потічний.

"Запуск послуг Bolt у кожному місті вимагає ретельної підготовки, аналізу ситуації на ринку і планування. Ринок замовлення поїздок Полтави є стабільним і перспективним. Ми сподіваємося, що досвід нашої компанії буде корисним для цього історичного міста і його жителів", - зазначив операційний директор Bolt Сергій Павлик.

В Україні послуги компанії Bolt уже доступні в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Вінниці та Львові.

Економічна правда