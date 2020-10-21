Европарламент согласовал первый набор правил ЕС для искусственного интеллекта

Депутаты Европарламента приняли предложения о том, как ЕС может наилучшим образом регулировать искусственный интеллект, чтобы стимулировать инновации, этические стандарты и доверие к технологиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Европарламент является одним из первых институтов, который выдвинул рекомендации о том, что должны включать правила искусственного интеллекта в отношении этики, ответственности и прав интеллектуальной собственности.

"Эти рекомендации откроют путь к тому, чтобы ЕС стал мировым лидером в разработке искусственного интеллекта. Законодательное предложение Комиссии ожидается в начале следующего года", - отмечается в заявлении.

Законодательная инициатива призывает Еврокомиссию представить новую правовую основу, в которой изложены этические принципы и юридические обязательства, которым необходимо следовать при разработке, развертывании и использовании искусственного интеллекта, робототехники и связанных технологий в ЕС, включая программное обеспечение, алгоритмы и данные.

Будущие законы должны быть приняты в соответствии с несколькими руководящими принципами, включая: ориентированный на человека и созданный руками человека ИИ; безопасность, прозрачность и подотчетность; гарантии против предвзятости и дискриминации; право на возмещение ущерба; социальная и экологическая ответственность; и уважение к конфиденциальности и защите данных.

Технологии искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, например технологии с возможностью самообучения, должны быть разработаны таким образом, чтобы в любой момент можно было осуществлять надзор со стороны человека.

Если используется функция, которая может привести к серьезному нарушению этических принципов и может быть опасной, способность самообучения должна быть отключена, а полный человеческий контроль должен быть восстановлен.

Также предлагается создание ориентированной на будущее системы гражданской ответственности, в соответствии с которой те, кто использует искусственный интеллект высокого риска, несут строгую ответственность за любой нанесенный ущерб.

Правила должны применяться к физической или виртуальной деятельности ИИ, которая наносит вред жизни, здоровью, физической неприкосновенности, собственности или причиняет значительный нематериальный ущерб, если она приводит к "поддающимся проверке экономическим потерям".

Хотя технологии искусственного интеллекта с высоким уровнем риска все еще встречаются редко, депутаты Европарламента считают, что их операторы должны иметь страховку, аналогичную той, которая используется для автомобилей.

Европейская правда