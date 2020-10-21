Європарламент узгодив перший набір правил ЄС щодо штучного інтелекту

Депутати Європарламенту прийняли пропозиції про те, як ЄС може найкращим чином регулювати штучний інтелект, щоб стимулювати інновації, етичні стандарти і довіру до технологій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європарламенту.

Європарламент є одним з перших інститутів, який висунув рекомендації про те, що повинні включати правила штучного інтелекту щодо етики, відповідальності і прав інтелектуальної власності.

"Ці рекомендації відкриють шлях до того, щоб ЄС став світовим лідером в розробці штучного інтелекту. Законодавча пропозиція Комісії очікується на початку наступного року", - наголошується в заяві.

Законодавча ініціатива закликає Єврокомісію представити нову правову основу, в якій викладено етичні принципи і юридичні зобов'язання, яким необхідно слідувати при розробці, розгортанні і використанні штучного інтелекту, робототехніки та пов'язаних технологій в ЄС, включаючи програмне забезпечення, алгоритми і дані.

Майбутні закони повинні бути прийняті відповідно до кількох керівних принципів, включаючи: орієнтований на людину і створений руками людини штучний інтелект; безпеку, прозорість і підзвітність; гарантії проти упередженості та дискримінації; право на відшкодування шкоди; соціальну та екологічну відповідальність; і повагу до конфіденційності та захисту даних.

Технології штучного інтелекту з високим рівнем ризику, наприклад технології з можливістю самонавчання, повинні бути розроблені таким чином, щоб в будь-який момент можна було здійснювати нагляд з боку людини.

У разі використання опцій, яка може привести до серйозного порушення етичних принципів і може бути небезпечною, здатність самонавчання повинна бути відключена, а повний людський контроль повинен бути відновлений.

Також пропонується створення орієнтованої на майбутнє системи цивільної відповідальності, відповідно до якої ті, хто використовує штучний інтелект високого ризику, несуть сувору відповідальність за будь-який завданий збиток.

Правила повинні застосовуватися до фізичної чи віртуальної діяльності штучного інтелекту, яка завдає шкоду життю, здоров'ю, фізичній недоторканності, власності або завдає значної нематеріальної шкоди, якщо вона призводить до "економічних втрат, що піддаються перевірці".

Хоча технології штучного інтелекту з високим рівнем ризику все ще зустрічаються рідко, депутати Європарламенту вважають, що їх оператори повинні мати страховку, аналогічну тій, яка використовується для автомобілів.

Європейська правда