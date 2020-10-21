Директоров "прокладки" из окружения Гладковского признали виновными в "схемах"

Соломенский суд столицы утвердил соглашения о признании виновности двух экс-директоров и учредителей ООО "Оптимумспецдеталь" Владимира Волохача и Романа Чубы, чье предприятие поставляло детали для предприятий "Укроборонпрома".

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 октября

Директоров обвиняли в разработке схемы поставок комплектующих военной техники для госпредприятий участников Концерна, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Кроме того, Волоха и Чубу, которые в разное время руководили "Оптимумспецдеталь", обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем.

Соглашения о признании виновности мужчины заключили с заместителем руководителя антикоррупционной прокуратуры Грищуком. Они признали свою вину и обязались давать показания, в том числе и в отношении других участников организованной группы. Обвиняемым назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на 3 года и с конфискацией имущества.

"Вместе с тем мужчин освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы и конфискации имущества с испытанием, если в течение 1 года они не совершат нового преступления", – отметили в издании.

Напоминаем:

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".

Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.

Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".