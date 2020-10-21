Директорів "прокладки" з оточення Гладковського визнали винними в "схемах"

Солом’янський суд столиці затвердив угоди про визнання винуватості двох ексдиректорів і засновників ТОВ "Оптимумспецдеталь" Володимира Волохача і Романа Чуби, чиє підприємство постачало деталі для підприємств "Укроборонпрому".

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 6 жовтня

Директорів звинувачували у розробці схеми постачання комплектуючих військової техніки для держпідприємств учасникам Концерну, що дозволяло ухилятись від сплати податків. Окрім того, Волоха і Чубу, які в різні часи керували "Оптимумспецдеталь", звинувачували в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Угоди про визнання винуватості чоловіки уклали із заступником керівника антикорупційної прокуратури Грищуком. Вони визнали свою провину та зобов’язались давати свідчення, зокрема і щодо інших учасників організованої групи. Обвинуваченим призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати деякі посади на 3 роки і з конфіскацією майна.

"Водночас чоловіків звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна із випробуванням, якщо протягом 1 року вони не вчинять нового злочину", – зазначили у виданні.

Нагадуємо:

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення тодішнього президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.

За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з друзями – Рогозою та Жуковим. Ключовою фірмою у схемах була "Оптимумспецдеталь".

Гладковський-старший, за даними журналістів, щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи про корупцію за хабарі.

Тодішній генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандоюз Російської Федерації.

Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".