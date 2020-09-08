Fitch немного улучшило прогноз падения экономики на 2020 год, но не ожидает быстрого восстановления 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз падения для мирового ВВП на 2020 год до 4,4% с 4,6%, отметив, что восстановление экономической активности после пандемии, происходит быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает Интерфакс.

Тем не менее, темпы восстановления экономики могут вновь замедлиться в скором времени, говорится в сентябрьском докладе Global Economic Outlook (GEO).

"Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, однако мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики, - отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон.

- Серьезные проблемы с безработицей в Европе еще впереди, компании сокращают капиталовложения, и меры социального дистанцирования продолжают ограничивать частное потребление".

Эксперты Fitch улучшили прогноз для США на 2020 год: ВВП страны, по их оценкам, снизится на 4,6%, а не на 5,6%, как ожидалось в июне. Прогноз роста китайской экономики на этот год еще в конце июля был повышен агентством до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

В то же время, прогноз снижения ВВП еврозоны на текущий год был ухудшен до 9% с 8%, Великобритании - до 11,5% с 9%, для emerging markets (без учета Китая) - до 5,7% с 4,7%.

Ухудшение прогноза для emerging markets отражает, в частности, изменение прогноза падения ВВП Индии в финансовом году, завершающемся в марте 2021 года, до 10,5% с ожидавшихся ранее 5%.

"Мы не ожидаем, что нынешние темпы восстановления экономики сохранятся в ближайшие месяцы, поскольку позитивный импульс, связанный со снятием карантинных мер, ослабевает, проблемы рынка труда ограничивают потребительские расходы, в то время как компании сокращают капиталовложения, - отмечает Култон.

- Кроме того, поскольку распространение коронавируса по-прежнему не взято под контроль, продолжающееся социальное дистанцирование и соответствующие ограничения будут сдерживать экономическую активность".