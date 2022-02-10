Война с Россией в 2014-2020 годах стоила Украине 280 миллиардов долларов – CEDR

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Общий объем непроизводимой в Украине продукции в 2014-2020 годах в результате конфликта с РФ – 280 млрд долл: до 40 млрд долларов ежегодно.

Об этом говорится в новом отчете Центра экономических и бизнес-исследований (CEDR).

"Центр экономических и бизнес-исследований приходит к выводу, что общий объем непроизводимой в Украине продукции в 2014-2020 годах в результате конфликта с Россией равняется 280 млрд долларов США – до 40 млрд долларов США ежегодно, что составляет 19,9% ВВП Украины доконфликтного уровня ", – говорится в пресс-релизе.

В отчете говорится, что только аннексия Крыма в 2014 году стоила Украине до 58 млрд долл невыработанного ВВП.

А продолжающийся конфликт на Донбассе - до 14,6 млрд долл в год с 2014 по 2020 год.

"Конфликт оказал серьезное влияние на торговлю и инвестиции, привел к значительным потерям активов и недополучению налоговых поступлений", - подчеркивают в Центре экономических и бизнес-исследований.

"Конфликт, который фактически начался в 2013 году из-за значительного политического и экономического давления на Украину из-за ее стремления заключить Соглашение об ассоциации с ЕС, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня", - говорится в отчете.

Потери на Донбассе, где конфликт продолжается, в целом составляют до 102 млрд долларов США, или до 14,6 млрд долларов США ежегодно.

"Только аннексия Крыма в 2014 году привела к потере Украиной до 8,3 млрд долларов США ежегодно", - добавляет CEDR.

"Отчет подтверждает, что продолжающийся конфликт оказал существенное влияние на экономику Украины. Он имел следствием снижение доверия инвесторов к ее экономике, что, в свою очередь, привело к потере 72 млрд долларов США инвестиций или до 10,3 млрд долларов США ежегодно.

В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до 162 млрд долларов США за период с 2014 по 2020 год.

Совокупные потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составляют 117 млрд долларов США", - подчеркнули в CEDR.

Полный отчет – по ссылке.

Экономическая правда