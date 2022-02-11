Минус 60% экспорта и сотни миллионов долларов: сколько может потерять Украина из-за морских "учений" РФ

Экономические потери месячной блокады украинской портов могут составлять от 25 до 170 миллионов долларов на день.

Об этом в посте в Facebook и в колонке для Центра транспортных стратегий говорит доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский

Во-первых, отмечает он, украинская экономика очень зависима от международной торговли.

Во-вторых, морские порты Украины являются крайне важным транспортным окном Украины на мировые рынки – больше 60% украинского экспорта проиходит через морские порты.

Он добавляет, что сегодня оценочно до 80% перевалки в портах в натуральном выражении – это экспорт.

ИСТОЧНИК: FACEBOOK-СТРАНИЦА ОЛЕГА НИВьЕВСКОГО

"У нас оценки экономических потерь месячной блокады портов могут быть на уровне 25-170 млн дол в день. Если удастся быстро перенаправить торговлю другими путями, то будет минимум потерь, если нет – будет, конечно, больше", – подчеркивает Нивьевский.

"Много ли это? Конечно. За месяц блокады будем иметь уже 0,75-5,1 млрд дол совокупных потерь или 0,48%-3,3% ВВП 2020 года. За 3 месяца блокады оценка будет соответственно, 2,25-15,3 млрд дол или 1,45%-9,9% ВВП", – добавляет эксперт.