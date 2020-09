Amazon запустил услугу оплаты взмахом руки: пока будет работать в 2 магазинах в США

Компания Amazon представила инновационное устройство Amazon One - способ бесконтактной оплаты взмахом руки.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Amazon One - это быстрый, удобный, бесконтактный способ оплаты с помощью ладоней.

Услуга разработана с обеспечением защиты данных пользователя и использует специально построенные алгоритмы и оборудование для создания уникального отпечатка ладони человека", - говорится в сообщении.

"Мы начнем с избранных магазинов Amazon Go, где Amazon One будет работать у входа в магазин. Amazon One может стать альтернативным вариантом оплаты карточкой", - добавили в компании.

Сначала Amazon One будет работать в двух магазинах компаний в Сиэтле.

"Чтобы зарегистрироваться, нужно вставить в сканер кредитную карту. Затем навести ладонь на устройство и придерживаться указаний, чтобы связать эту карту с уникальным отпечатком ладони.

Это можно сделать для обоих ладоней", - пояснили в Amazon.

В Amazon отмечают, что такая регистрация продлится меньше минуты.

"Мы выбрали опцию распознавания отпечатками лодонь из-за нескольких важных причин. Одной из причин было то, что распознавание ладонью считается более частным, чем некоторые биометрические альтернативы, поскольку вы не можете определить личность человека, глядя на изображение ее ладони. Кроме того, это бесконтактно, что, по нашему мнению, потребители оценят.

В конце концов, использование ладони как биометрического идентификатора дает клиентам контроль над тем, когда и где они пользуются услугой", - говорится в блоге.

"Когда вы держите руку над устройством Amazon One, технология оценивает различные аспекты вашей ладони. Нет двух одинаковых ладоней, поэтому мы анализируем все эти аспекты с помощью нашей технологии зрения и выбираем выразительные идентификаторы на ладони, чтобы создать отпечаток на ладони", - добавили в компании.

Экономическая правда